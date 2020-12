Napoli, maxi rissa a Ercolano nonostante la zona rossa nazionale. Indignazione sui social | VIDEO (Di venerdì 25 dicembre 2020) A Ercolano, comune alle falde del Vesuvio in provincia di Napoli, si è scatenata una violenta rissa la sera della vigilia di Natale, nonostante il lockdown che imponeva di uscire da casa solo per ragioni di necessità o specifiche deroghe. Pugni e calci sono volati nella centrale piazza Trieste e Trento, come documentato in un VIDEO in cui si vedono lanci di bottiglie e scene di violenza. Il filmato, postato sui social, ha provocato l’Indignazione di chi, rispettando le regole, è rimasto a casa. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Leggi anche: 1. Famiglia si riunisce per Natale nonostante i divieti e posta il VIDEO sui social: “Fanc*lo Conte” /2. Natale in zona rossa: ecco ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020) A, comune alle falde del Vesuvio in provincia di, si è scatenata una violentala sera della vigilia di Natale,il lockdown che imponeva di uscire da casa solo per ragioni di necessità o specifiche deroghe. Pugni e calci sono volati nella centrale piazza Trieste e Trento, come documentato in unin cui si vedono lanci di bottiglie e scene di violenza. Il filmato, postato sui, ha provocato l’di chi, rispettando le regole, è rimasto a casa. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Leggi anche: 1. Famiglia si riunisce per Natalei divieti e posta ilsui: “Fanc*lo Conte” /2. Natale in: ecco ...

