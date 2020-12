Napoli | il Natale di Ferlaino | l’ex patron torna davanti al Murales di Maradona

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Il mondo continua a ricordare e omaggiare Diego Armando.Il Diez si è spento lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia tanto inaspettata quanto tragica, che ha scosso l'intero mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.Diversi, infatti, sono stati i messaggi e le iniziative di cordoglio diffuse per celebrare l'ex. Tra i tanti che ancora stanno piangendo per la morte del Pibe de Oro, anche l'ex presidente del, Corrado, che questa mattina si è recatoaldedicato a Diego Armandonei quartieri spagnoli, così come aveva già fatto praticamente tutte le ...

sscnapoli : Buon Natale di serenità al nostro allenatore Rino Gattuso, al suo staff, al Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli,… - sscnapoli : Buon Natale a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. Un buon Natale poi a tutti i tifosi e simpatizza… - amendolaenzo : Alla Comunità di Sant’Egidio #Napoli ho trovato una catena di solidarietà che mi ha commosso. Persone di ogni età e… - Vincent84659878 : @Carloalvino Buon Natale a voi e Forza Napoli Sempre - IveserVenezia : 25 dicembre 1931 Al Teatro Kursaal di Napoli debutta 'Natale in casa Cupiello' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Natale

Sky Tg24

Se Maurizio Crozza non fosse andato in meritata vacanza, non avrebbe mancato di travestirsi da governatore della Lombardia e, in una delle sue più riuscite imitazioni, gli avrebbe fatto ...Nel 1938 in Coppa Italia vittoria contro la Vis Pesaro; diciassette anni dopo arriva una sconfitta in rimonta con il Toro. Nel 1960 affrontiamo il Lecco da primi in classifica: finisce 0-0 e l'Inter c ...