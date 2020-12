Muore nel giorno di Natale il parroco di Dogliani, monsignor Meo Bessone (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dogliani Il parroco di Dogliani, monsignor Bartolomeo "Meo" Bessone, è morto oggi, 25 dicembre, all'ospedale di Mondovì, dov'era ricoverato da alcune settimane dopo aver contratto il Covid-19. Il ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 25 dicembre 2020)IldiBartolomeo "Meo", è morto oggi, 25 dicembre, all'ospedale di Mondovì, dov'era ricoverato da alcune settimane dopo aver contratto il Covid-19. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore nel Muore nel giorno di Natale don Meo Bessone, parroco a Dogliani ed ex rettore del Santuario di Vicoforte TargatoCn.it “Ciao ragazzi, torno a casa che non mi sento bene”. Precipita per le scale e muore a 34 anni

Giacomo Giacchetta, 34enne anconetano residente, barista, stava lasciando la casa di amici dove aveva cenato, quando è scivolato dalle scale ...

Diamante, auto sfonda il guardrail e il conducente muore sul colpo

Natale di sangue a Diamante. Ancora un giovane vittima della strada. Nel tardo pomeriggio un’auto è finita fuori strada sfondando il guardrail e il conducente è deceduto sul posto. Si tratta di un rag ...

Giacomo Giacchetta, 34enne anconetano residente, barista, stava lasciando la casa di amici dove aveva cenato, quando è scivolato dalle scale ...

Natale di sangue a Diamante. Ancora un giovane vittima della strada. Nel tardo pomeriggio un'auto è finita fuori strada sfondando il guardrail e il conducente è deceduto sul posto. Si tratta di un rag ...