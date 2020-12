MMA, Marvin Vettori quinto nel ranking mondiale dei pesi medi! L’azzurro sogna una sfida mondiale! (Di venerdì 25 dicembre 2020) Aggiornati i ranking mondiali della MMA dalla UFC: nei pesi medi è quinto L’azzurro Marvin Vettori, che ha scalato la graduatoria dopo il successo su Jack Hermansson, ora sesto in classifica. Il campione della categoria è Israel Adesanya, ma per l’atleta italiano si apre all’orizzonte anche una sfida iridata, magari già nel 2021. pesi MOSCADEIVESON FIGUEIREDO CAMPIONE 1 Brandon Moreno 2 Joseph Benavidez 3 Askar Askarov 4 Alex Perez 5 Alexandre Pantoja 6 Brandon Royval 7 Rogerio Bontorin 8 Kai Kara France 9 Matt Schnell 10 Raulian Paiva 11 David Dvorak 12 Tim Elliott 13 Tyson Nam 14 Jordan Espinosa 15 Amir Albazi pesi GALLOPETR YAN CAMPIONE 1 Aljamain Sterling 2 Cory Sandhagen 3 Cody Garbrandt 4 Frankie Edgar 5 Rob Font 6 Jose Aldo 7 ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Aggiornati imondiali della MMA dalla UFC: neimedi è, che ha scalato la graduatoria dopo il successo su Jack Hermansson, ora sesto in classifica. Il campione della categoria è Israel Adesanya, ma per l’atleta italiano si apre all’orizzonte anche unairidata, magari già nel 2021.MOSCADEIVESON FIGUEIREDO CAMPIONE 1 Brandon Moreno 2 Joseph Benavidez 3 Askar Askarov 4 Alex Perez 5 Alexandre Pantoja 6 Brandon Royval 7 Rogerio Bontorin 8 Kai Kara France 9 Matt Schnell 10 Raulian Paiva 11 David Dvorak 12 Tim Elliott 13 Tyson Nam 14 Jordan Espinosa 15 Amir AlbaziGALLOPETR YAN CAMPIONE 1 Aljamain Sterling 2 Cory Sandhagen 3 Cody Garbrandt 4 Frankie Edgar 5 Rob Font 6 Jose Aldo 7 ...

