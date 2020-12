Mkhitaryan eletto miglior giocatore armeno dell’anno per la decima volta (Di sabato 26 dicembre 2020) Per la decima volta Henrikh Mkhitaryan è stato premiato come miglior giocatore armeno dell’anno. Il trequartista della Roma sta disputando un’ottima stagione, con 7 gol in 14 presenze in campionato. L’ex calciatore dell’Arsenal è anche un punto di riferimento per la Nazionale armena. Con un post su Instagram ha celebrato il riconoscimento ottenuto: “Calciatore armeno dell’anno 2020 (decima volta). Sono grato a chi mi è stato accanto! Questo premio è per merito di tutti i miei compagni in Nazionale e nella Roma. Giochiamo come una cosa sola”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 dicembre 2020) Per laHenrikhè stato premiato come. Il trequartista della Roma sta disputando un’ottima stagione, con 7 gol in 14 presenze in campionato. L’ex calciatore dell’Arsenal è anche un punto di riferimento per la Nazionale armena. Con un post su Instagram ha celebrato il riconoscimento ottenuto: “Calciatore2020 (). Sono grato a chi mi è stato accanto! Questo premio è per merito di tutti i miei compagni in Nazionale e nella Roma. Giochiamo come una cosa sola”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

