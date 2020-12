Milly Carlucci | indizi su “Il Cantante Mascherato”

(Di venerdì 25 dicembre 2020)recentemente è apparsa su Instagram per parlare ai propri fan della nuova edizione de “Il”. Laha svelato qualcheo in attesa dell’inizio dello show. Dopo il grandissimo successo dell’anno scorso,è pronta a tornare nuovamente con “Il“.si è mostrata molto entusiasta di questa nuova avventura, e in un video promozionale, la conduttrice Rai ha invitato tutti a Articolo completo: dal blog SoloDonna

milly_carlucci : Buon Natale ?? a tutti voi! Che sia una festa serena, un abbraccio e bacio affettuoso ?????? #ilcantantemascherato… - L_CdM : RT @IlCantanteRai1: È il momento di rompere il ghiaccio! La prima maschera che vi presentiamo è la #Pecorella?? Quale personaggio si nascond… - MassimoRotonda : @milly_carlucci @IlCantanteRai1 Buon Natale a tutti ?? - Intanto9 : La Panicucci si è trasformata in Milly Carlucci - cilento_news24 : da TVBlog - Il Cantante mascherato 2021, Milly Carlucci svela la ‘Pecorella’ -

Ultime Notizie dalla rete : Milly Carlucci

Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci svela la prima maschera: «Succosi indizi e novità». Video a sorpresa della presentatrice che, sui profili social del nuovo programma ...I “”Black and Blues” acquistano molta notorietà in Puglia, e nel 2010 approdano in TV alla corte di Milly Carlucci nella trasmissione “24mila voci”. Ora che Michele è in pensione, abbiamo pensato di ...