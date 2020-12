Milan, Paolo Condò: “Ibrahimovic ruba l’occhio ma anche Theo e Donnarumma…” (Di venerdì 25 dicembre 2020) “È chiaro che Ibrahimovic ruba l’occhio perché non è casuale che il decollo della squadra sia coinciso col suo arrivo. Diciamo che io ho tre giocatori in testa, anche se ce ne sarebbero anche di più. Però Theo Hernandez ha scalato le classifiche mondiali nel suo ruolo, ora è ai primissimi posti, e Donnarumma che le aveva già scalate“. Così il noto giornalista Paolo Condò, intervistato da Milannews.it, in merito all’ottimo momento di forma dei rossoneri, primi in campionato. “Quindi scelgo Theo, Ibrahimovic e Donnarumma – ha aggiunto Condò –, anche se ci sono altri giocatori che hanno scalato le classifiche mondiali nel proprio ruolo come Calhanoglu, Kessie e altri. I ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) “È chiaro cheperché non è casuale che il decollo della squadra sia coinciso col suo arrivo. Diciamo che io ho tre giocatori in testa,se ce ne sarebberodi più. PeròHernandez ha scalato le classifiche mondiali nel suo ruolo, ora è ai primissimi posti, e Donnarumma che le aveva già scalate“. Così il noto giornalista, intervistato danews.it, in merito all’ottimo momento di forma dei rossoneri, primi in campionato. “Quindi scelgoe Donnarumma – ha aggiunto–,se ci sono altri giocatori che hanno scalato le classifiche mondiali nel proprio ruolo come Calhanoglu, Kessie e altri. I ...

sportface2016 : #Milan | Il pensiero di Paolo #Condò: '#Ibrahimovic ruba l'occhio ma anche #TheoHernandez e #Donnarumma...' - startzai : RT @VenetoUP: “Crederci fino in fondo”: Paolo Milan, co-founder di Vaia, spiega la sua ricetta vincente #startup - VenetoUP : “Crederci fino in fondo”: Paolo Milan, co-founder di Vaia, spiega la sua ricetta vincente #startup - Roby56100668 : @marco_veracini @m_crosetti Auguri anche a lei .. e sul Milan .. è da settembre che penso che , finendo il cicloJuv… - RiccardoLana2 : RT @la_rossonera: ?? #LMR ??? Sono giorni caldi a Casa Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per chiudere finalmente il disc… -