Milan, le ultime di mercato (Di venerdì 25 dicembre 2020) Stefano Pioli sa bene che per puntare allo scudetto, al suo Milan servono altri calciatori di qualità. La dirigenza rossonera proverà ad accontentarlo visto che c’è anche da fare i conti con i muscoli di Zlatan Ibrahimovic nell’ultimo mese assai fragili. Maldini segue il genoano Gianluca Scamacca e già i dirigenti rossoneri hanno parlato con il Sassuolo del futuro dell’attaccante romano, ora in prestito al Grifone. Scamacca (getty images) Il centravanti viene valutato 25 milioni cifra che spaventa Elliott che vede bene anche la soluzione Llorente, a scadenza con il Napoli che potrebbe cedere ai rossoneri Milik a prezzi da saldo. Maldini e Massara tra il centrale francese Simakan dello Strasburgo e il nazionale turco Kabak dello Schalke 04. Per Simakan vale la proposta di 12 milioni di euro, mentre per Kabak i vertici Milanisti hanno fissato il limite ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) Stefano Pioli sa bene che per puntare allo scudetto, al suoservono altri calciatori di qualità. La dirigenza rossonera proverà ad accontentarlo visto che c’è anche da fare i conti con i muscoli di Zlatan Ibrahimovic nell’ultimo mese assai fragili. Maldini segue il genoano Gianluca Scamacca e già i dirigenti rossoneri hanno parlato con il Sassuolo del futuro dell’attaccante romano, ora in prestito al Grifone. Scamacca (getty images) Il centravanti viene valutato 25 milioni cifra che spaventa Elliott che vede bene anche la soluzione Llorente, a scadenza con il Napoli che potrebbe cedere ai rossoneri Milik a prezzi da saldo. Maldini e Massara tra il centrale francese Simakan dello Strasburgo e il nazionale turco Kabak dello Schalke 04. Per Simakan vale la proposta di 12 milioni di euro, mentre per Kabak i verticiisti hanno fissato il limite ...

acmilan : There's only 1 team that has scored 2+ goals in more consecutive games than us, find out who ??… - DiMarzio : #Milan, le ultime su #Ibrahimovic - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ???? #Milan, sinergia d’intenti tra #Romagnoli e la dirigenza Presto si affronterà il tema rinnovo. Le ultime ???? #LBDV #L… - BombeDiVlad : ???? #Milan, sinergia d’intenti tra #Romagnoli e la dirigenza Presto si affronterà il tema rinnovo. Le ultime ????… - ItaSportPress : Milan, le ultime di mercato - -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ultime Calciomercato Milan – Colpo francese: “20 milioni per il centravanti” Il Milanista Udinese, l’esito degli esami per Deulofeu in vista della Juve

Deulofeu è uscito infortunato dal match tra Udinese e Bevevento: la sua presenza contro la Juventus dopo la sosta è in dubbio Sospiro di sollievo per Gerard Deulofeu dopo l’infortunio rimediato contro ...

Milan, le ultime di mercato

Stefano Pioli sa bene che per puntare allo scudetto, al suo Milan servono altri calciatori di qualità. La dirigenza rossonera proverà ad accontentarlo visto che c’è anche da fare i conti con i muscoli ...

Deulofeu è uscito infortunato dal match tra Udinese e Bevevento: la sua presenza contro la Juventus dopo la sosta è in dubbio Sospiro di sollievo per Gerard Deulofeu dopo l’infortunio rimediato contro ...Stefano Pioli sa bene che per puntare allo scudetto, al suo Milan servono altri calciatori di qualità. La dirigenza rossonera proverà ad accontentarlo visto che c’è anche da fare i conti con i muscoli ...