Migranti: Oim denuncia 3.200 morti, Navi Ong tornano in mare, sbarchi in Italia triplicati (Di venerdì 25 dicembre 2020) Da inizio anno i Migranti sbarcati sulle coste Italiane, secondo i dati del Viminale aggiornati al 22 dicembre, sono 33.713. I picchi ci sono stati durante i mesi estivi e a novembre. Gli arrivi in Italia sono triplicati rispetto allo stesso periodo del 2019 Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Da inizio anno isbarcati sulle costene, secondo i dati del Viminale aggiornati al 22 dicembre, sono 33.713. I picchi ci sono stati durante i mesi estivi e a novembre. Gli arrivi insonorispetto allo stesso periodo del 2019

Da inizio anno i migranti sbarcati sulle coste italiane, secondo i dati del Viminale aggiornati al 22 dicembre, sono 33.713. I picchi ci sono stati durante i mesi estivi e a novembre. Gli arrivi ...

Tunisia, ritrovati i cadaveri di 20 migranti dispersi in mare

Una nuova strage di migranti è avvenuta nel Mediterraneo, al largo di Sfax, in Tunisia: sono stati ripescati 20 corpi senza vita, si cercano dispersi.

Una nuova strage di migranti è avvenuta nel Mediterraneo, al largo di Sfax, in Tunisia: sono stati ripescati 20 corpi senza vita, si cercano dispersi.