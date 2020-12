Meteo, neve a Natale per milioni di italiani: ancora maltempo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Meteo vedrà l’arrivo della neve durante questo Natale. Continua il maltempo, grazie alla discesa di un vortice depressionario dalla Manica. Non si arresta il maltempo sulla penisola italiana, con un Meteo che presenterà la neve durante questa giornata di Natale. Infatti continua la discesa del vortice depressioanario dal Canale della Manica alla nostra penisola. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilvedrà l’arrivo delladurante questo. Continua il, grazie alla discesa di un vortice depressionario dalla Manica. Non si arresta ilsulla penisola italiana, con unche presenterà ladurante questa giornata di. Infatti continua la discesa del vortice depressioanario dal Canale della Manica alla nostra penisola. L'articolo proviene da Inews.it.

MaudadoH : RT @ilmessaggeroit: Meteo, arriva il maltempo: neve e freddo al Centro-Nord. Allerta gialla in tre Regioni del Sud - astrogeo_va : ben soleggiato e asciutto al mattino con nuvole e neve ventata solo sulle creste alpine. Poi passaggi nuvolosi este… - paoloangeloRF : “ dom ancora molte piogge e neve a quote più alte, precipitazioni al centro nord e pure al sud . Ilmaltempo c’è pri… - infoitinterno : Meteo Italia sino alla Befana: freddo, pioggia, neve, poi gelo - infoitinterno : Meteo - NEVE COPIOSA in arrivo al NORD, anche in PIANURA, gli ultimi aggiornamenti -