METEO Italia. Dilaga il freddo artico, poi arriva la neve anche in pianura (Di venerdì 25 dicembre 2020) METEO SINO AL 31 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Nell’augurarvi un Buon Natale, dobbiamo porre grande attenzione al peggioramento per l’ingresso della perturbazione apripista per l’aria fredda d’origine artica. Il fronte perturbato ha valicato le Alpi e si dirige verso il Centro-Sud, dove i fenomeni tendono ad intensificarsi, soprattutto lungo le aree tirreniche, per l’approfondirsi di un’area di bassa pressione. La perturbazione è seguita dall’aria artica che inizia ad affluire sul Mediterraneo, acuendo non poco i contrasti e favorendo pertanto il maltempo su alcune regioni. Le temperature sono in forte calo e anche la quota neve tende vertiginosamente ad abbassarsi in Appennino, a partire dalla dorsale settentrionale. Il ciclone freddo si porterà verso il Sud Italia nella giornata di Santo ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020)SINO AL 31 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Nell’augurarvi un Buon Natale, dobbiamo porre grande attenzione al peggioramento per l’ingresso della perturbazione apripista per l’aria fredda d’origine artica. Il fronte perturbato ha valicato le Alpi e si dirige verso il Centro-Sud, dove i fenomeni tendono ad intensificarsi, soprattutto lungo le aree tirreniche, per l’approfondirsi di un’area di bassa pressione. La perturbazione è seguita dall’aria artica che inizia ad affluire sul Mediterraneo, acuendo non poco i contrasti e favorendo pertanto il maltempo su alcune regioni. Le temperature sono in forte calo ela quotatende vertiginosamente ad abbassarsi in Appennino, a partire dalla dorsale settentrionale. Il ciclonesi porterà verso il Sudnella giornata di Santo ...

Ultime Notizie dalla rete : METEO Italia Meteo: TEMPERATURE GLACIALI nei PROSSIMI GIORNI, termometri giù su tutta l'ITALIA. La PREVISIONE dettagliata iLMeteo.it Impianto sportivo di via Brogi: accordo tra Comune e Federazione Ginnastica d’Italia

Nella mattinata di giovedì 24 dicembre la Giunta Capitolina ha approvato l’accordo con la Federazione Ginnastica d’Italia che prevede, attraverso l’applicazione dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 ...

Bici e monopattini: dopo il bonus, quale assicurazione?

per recarsi al lavoro e nel tempo libero, tutti i giorni, 24 ore su 24, in Italia e all’estero. Anche Allianz prevede per i mezzi come bici e monopattini sia la protezione contro il furto (se dentro ...

