Meteo – È allerta per forti venti fino a 80 km/h e rischio burrasche (Di venerdì 25 dicembre 2020) La perturbazione numero 9 di dicembre sta per investire l’Italia e farà sentire i suoi effetti tra la giornata di Natale e domenica 27 dicembre, provocando tra le altre cose un sensibile rinforzo del vento. Per molte zone sarà un Natale burrascoso, con vento molto forte e raffiche che potranno anche superare gli 80 km orari. Ne risentiranno anche i Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020) La perturbazione numero 9 di dicembre sta per investire l’Italia e farà sentire i suoi effetti tra la giornata di Natale e domenica 27 dicembre, provocando tra le altre cose un sensibile rinforzo del vento. Per molte zone sarà un Natale burrascoso, con vento molto forte e raffiche che potranno anche superare gli 80 km orari. Ne risentiranno anche i

MoliPietro : Meteo – È allerta per forti venti fino a 80 km/h e rischio burrasche - AaronBer672302 : Meteo, arriva il maltempo: neve e freddo al Centro-Nord. Allerta gialla in tre Regioni del Sud - Il… - iconameteo : Tra i protagonisti #meteo di questo #Natale ci sarà un vento molto forte! Attenzione: - infoitinterno : Meteo, arriva il maltempo: neve e freddo al Centro-Nord. Allerta gialla in tre Regioni del Sud - ottopagine : Campania, Natale con l'allerta meteo:crollo termico e maltempo -