Meteo domani sabato 26 dicembre: a Santo Stefano cambia tutto, ma rimane il freddo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Meteo domani sabato 26 dicembre: nella giornata di Santo Stefano cambio di scena nelle regioni, con il freddo che rimarrà comunque costante Bollettino Meteo che conferma le nostre anticipazioni, con l'ondata di freddo portata sulla penisola dal ciclone polare che si sposta da Nord a Sud. Giornata soleggiata su tutto il settentrione con il peggioramento L'articolo proviene da Leggilo.org.

