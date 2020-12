Mestoli e taglieri, riportiamoli a nuova vita con i prodotti naturali (Di venerdì 25 dicembre 2020) Mestoli e taglieri non hanno bisogno di detersivi raffinati per la pulizia, ma piuttosto di prodotti naturali che li rispettino (Pixabay)La pulizia della cucina passa anche da quella degli utensili, perché il rischio di contaminazioni è sempre elevato, in ogni stagione dell’anno. Ma come fare per pulire tutti gli utensili da cucina con prodotti naturali in poco tempo e con un risultato ottimale? Seguite i consigli, così non potrete sbagliarvi. Il principio è uno solo: lavare Mestoli, coltelli, taglieri e tutto quello che ogni giorno utilizziamo in cucina è fondamentale. Ma farlo con prodotti naturali è meglio perché i detersivi artificiali rischiano di lasciare tracce di sostanze potenzialmente nocive. E allora ci ... Leggi su instanews (Di venerdì 25 dicembre 2020)non hanno bisogno di detersivi raffinati per la pulizia, ma piuttosto diche li rispettino (Pixabay)La pulizia della cucina passa anche da quella degli utensili, perché il rischio di contaminazioni è sempre elevato, in ogni stagione dell’anno. Ma come fare per pulire tutti gli utensili da cucina conin poco tempo e con un risultato ottimale? Seguite i consigli, così non potrete sbagliarvi. Il principio è uno solo: lavare, coltelli,e tutto quello che ogni giorno utilizziamo in cucina è fondamentale. Ma farlo conè meglio perché i detersivi artificiali rischiano di lasciare tracce di sostanze potenzialmente nocive. E allora ci ...

