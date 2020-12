Messi regala birre a tutti i portieri battuti: Buffon gli risponde così – VIDEO (Di venerdì 25 dicembre 2020) Curiosa iniziativa di Leo Messi che, in occasione delle feste di Natale, ha voluto regalare a tutti i portieri battuti in carriera un pensiero speciale. L’ironica risposta di Gigi Buffon… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 dicembre 2020) Curiosa iniziativa di Leoche, in occasione delle feste di Natale, ha volutore ain carriera un pensiero speciale. L’ironica risposta di Gigi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

LaStampaTV : VIDEO | Il regalo che Buffon non avrebbe mai voluto ricevere: Messi gli dona una birra per ogni gol subito - Profilo3Marco : RT @LaStampa: Il regalo che Buffon non avrebbe mai voluto ricevere: Messi gli dona una birra per ogni gol subito - IzzoEdo : RT @LaStampa: Il regalo che Buffon non avrebbe mai voluto ricevere: Messi gli dona una birra per ogni gol subito - LaStampa : Il regalo che Buffon non avrebbe mai voluto ricevere: Messi gli dona una birra per ogni gol subito - infoitsport : Messi regala una birra a ogni portiere battuto. C'è anche BUFFON: 'Lo prendo come un complimento' -