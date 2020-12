' Messi al Psg con Pochettino L' arrivo a Parigi in estate?'

(Di venerdì 25 dicembre 2020) ROMA - " Aspettando Babbo Natale ". E' il titolo dell'Equipe, in prima con la foto di Mauricio, dopo che ieri il Paris Saint Germain ha esonerato il tecnico Tuchel . Per l'ingaggio dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Messi Psg

Il suo arrivo potrebbe portare, secondo Le Parisien, a uno sbarco di Messi in estate. La 'Pulce' ha rotto col Barcellona ... A far pendere la bilancia per il Psg, sostiene il giornale parigino, ...Il suo arrivo potrebbe precludere, secondo Le Parisien, a uno sbarco di Messi in estate. La 'Pulce' ha rotto col Barcellona ... A far pendere la bilancia per il Psg, sostiene il giornale parigino, ...