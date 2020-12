Mentre il vescovo celebrava la messa di Natale al posto suo a Dogliani, don Meo Bessone è morto in ospedale per il Covid (Di venerdì 25 dicembre 2020) Forse per un sacerdote, un uomo di Dio fino in fondo, riunirsi al Padre la mattina di Natale può essere considerata una grazia. Ma la notizia della morte di don Meo Bessone, avvenuta stamane ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 25 dicembre 2020) Forse per un sacerdote, un uomo di Dio fino in fondo, riunirsi al Padre la mattina dipuò essere considerata una grazia. Ma la notizia della morte di don Meo, avvenuta stamane ... sul sito.

LaStampa : Forse per un sacerdote, un uomo di Dio fino in fondo, riunirsi al Padre la mattina di Natale può essere considerata… - Giacinto_Bruno : Mentre il vescovo celebrava la messa di Natale al posto suo a Dogliani, don Meo Bessone è morto in os… - beppebottero : RT @StampaCuneo: Mentre il vescovo celebrava la messa di Natale al posto suo a Dogliani, don Meo Bessone è morto in ospedale per il Covid h… - rafgri70 : RT @StampaCuneo: Mentre il vescovo celebrava la messa di Natale al posto suo a Dogliani, don Meo Bessone è morto in ospedale per il Covid h… - StampaCuneo : Mentre il vescovo celebrava la messa di Natale al posto suo a Dogliani, don Meo Bessone è morto in ospedale per il… -