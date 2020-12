Mecna live sulle Dolomiti: come seguire il concerto (Di venerdì 25 dicembre 2020) Mecna live a 2250 metri di altitudine sulle Dolomiti: come seguire il concerto. L’appuntamento è per le 15.30 del giorno di Natale A Natale si canta con Mecna. Il rapper ha scelto di regalare ai suoi fan un concerto speciale che lo vedrà live a 2250 metri di altitudine. Location particolare il rifugio Salei (Località Passo Sella, Trento)… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020)a 2250 metri di altitudineil. L’appuntamento è per le 15.30 del giorno di Natale A Natale si canta con. Il rapper ha scelto di regalare ai suoi fan unspeciale che lo vedràa 2250 metri di altitudine. Location particolare il rifugio Salei (Località Passo Sella, Trento)… L'articolo Corriere Nazionale.

ChiriacoEdoardo : Non me ne frega niente che è Natale, rivoglio la felicità di quest'estate che adesso manca completamente. A parte p… - mecna : RT @RodolfoMorgante: Quindi domani ci sta il live di @mecna?! ???? - RodolfoMorgante : Quindi domani ci sta il live di @mecna?! ???? - GiovaneStupida : Posso dire che sono contenta solo perché domani c’è il concerto live streaming di Mecna e non perché è Natale? - CorrNazionale : A Natale canta con Mecna: il rapper annuncia un live streaming “festivo”. L’artista in diretta dalle Dolomiti su… -

Ultime Notizie dalla rete : Mecna live Concerto in live streaming di Mecna il giorno di Natale Tiscali.it Mecna live sulle Dolomiti: come seguire il concerto

Mecna live a 2250 metri di altitudine sulle Dolomiti: come seguire il concerto. L’appuntamento è per le 15.30 del giorno di Natale A Natale si canta con Mecna. Il rapper ha scelto di regalare ai su ...

Mecna canta sulle Dolomiti: il live su Dice.fm

A Natale canta con Mecna: il rapper annuncia un live streaming “festivo”. L’artista in diretta dalle Dolomiti su Dice.fm A Natale si canta con Mecna. Il rapper ha annunciato un live streaming speci ...