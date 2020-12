Massimo Cannoletta: "Dopo due mesi chiuso da solo in hotel ero stanco" (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Un’avventura incredibile, una gioia ogni sera”. Dopo 51 puntate all’Eredità, Massimo Cannoletta ha lasciato il quiz da campione in carica. In gara dal 1 novembre il concorrente pugliese ha battuto il record di presenze che prima di lui era fermo a 34 puntate. Ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato). “Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, uscivo solo per registrare: alla lunga la situazione è diventata sfiancante” spiega al Corriere della Sera. “Nessuno all’Eredità mi ha mai detto che sarebbe stato meglio se fossi uscito. È stata una mia decisione, presa in piena autonomia, al 100 per 100”. Ora “voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Un’avventura incredibile, una gioia ogni sera”.51 puntate all’Eredità,ha lasciato il quiz da campione in carica. In gara dal 1 novembre il concorrente pugliese ha battuto il record di presenze che prima di lui era fermo a 34 puntate. Ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato). “Sono stato quasi duedain albergo, uscivoper registrare: alla lunga la situazione è diventata sfiancante” spiega al Corriere della Sera. “Nessuno all’Eredità mi ha mai detto che sarebbe stato meglio se fossi uscito. È stata una mia decisione, presa in piena autonomia, al 100 per 100”. Ora “voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter ...

