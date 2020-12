Maradona, la figlia Dalma: “Mi manchi ogni giorno” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ennesimo messaggio d’amore per Diego Armando Maradona, questa volta a scrivere è la figlia Dalma Maradona: “Appesa ai box, ti racconto dei rigori quando sei uscito fuori perché preferivi non vederli. Ti racconto degli abbracci quando abbiamo battuto il Palmeiras in Brasile… Chiudo gli occhi e siamo lì… Ho già vinto! Mi manchi ogni giorno! Non mi serve altro! Grazie per avermi fatto amare questi colori! Che bello essere del Boca! Grazie papà!” Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ennesimo messaggio d’amore per Diego Armando, questa volta a scrivere è la: “Appesa ai box, ti racconto dei rigori quando sei uscito fuori perché preferivi non vederli. Ti racconto degli abbracci quando abbiamo battuto il Palmeiras in Brasile… Chiudo gli occhi e siamo lì… Ho già vinto! Mi! Non mi serve altro! Grazie per avermi fatto amare questi colori! Che bello essere del Boca! Grazie papà!” Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Maradona, la figlia Dalma: “Mi manchi ogni giorno” - Noovyis : (Maradona, la figlia Dalma: “Mi manchi ogni giorno”) Playhitmusic - - sportli26181512 : Dalma Maradona: 'Grazie papà per avermi fatto amare il Boca': Dalma Maradona: 'Grazie papà per avermi fatto amare i… - Paola30502511 : Si certo, intanto aspettiamo di capire, come mai le figlie hanno firmato per nn ricoverare il padre in una clinica,… - Lucavad72 : RT @tuttonapoli: Maradona pulito dopo autopsia, la figlia Giannina attacca: 'Per tutti i figli di put***a...' -