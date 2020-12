Manchester United, il figlio di Rooney firma con l’Academy (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il calcio degli ultimi tempi sembra aver perso quel pizzico di romanticismo che prima lo contraddistingueva. Le bandiere si contano su una mano. Gli one man club pure. Ma niente è perduto, perchè le dinastie calcistiche sono tornate di nuovo protagoniste. Una delle più recenti è legata a Kai Ronney, il primo dei quattro figli di Wayne e Coleen, che ha recentemente firmato un contratto con l’Academy del Manchester United . Il campione ex Red Devils ha commentato così sui social la scelta di iscrivere il figlio alle giovanili: “Un giorno di cui essere orgogliosi. Kai firma per il Manchester United. Continua a lavorare duro, figliolo”. Kai Rooney, un predestinato? Non ci sorprendiamo se anche Kai possiede ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il calcio degli ultimi tempi sembra aver perso quel pizzico di romanticismo che prima lo contraddistingueva. Le bandiere si contano su una mano. Gli one man club pure. Ma niente è perduto, perchè le dinastie calcistiche sono tornate di nuovo protagoniste. Una delle più recenti è legata a Kai Ronney, il primo dei quattro figli di Wayne e Coleen, che ha recentementeto un contratto condel. Il campione ex Red Devils ha commentato così sui social la scelta di iscrivere ilalle giovanili: “Un giorno di cui essere orgogliosi. Kaiper il. Continua a lavorare duro,lo”. Kai, un predestinato? Non ci sorprendiamo se anche Kai possiede ...

Il figlio undicenne di Wayne Rooney, Kai, ha firmato con l'Academy del Manchester United, club in cui il padre ha vinto tutto.

Il figlio undicenne di Wayne Rooney, Kai, ha firmato con l'Academy del Manchester United, club in cui il padre ha vinto tutto.