Macerata, rapina in casa a Natale: donna trovata morta dopo aver sorpreso il ladro (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una donna di 78 anni, Rosina Cassetti , è stata trovata morta in casa dopo una rapina, forse colta da un malore dopo aver sorpreso il ladro. E' accaduto la sera della vigilia di Natale in una villetta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unadi 78 anni, Rosina Cassetti , è statainuna, forse colta da un maloreil. E' accaduto la sera della vigilia diin una villetta ...

stefano19871756 : RT @ImolaOggi: ??Rapina in casa, morta una donna in provincia di Macerata - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: ??Rapina in casa, morta una donna in provincia di Macerata - ImolaOggi : ??Rapina in casa, morta una donna in provincia di Macerata - UnioneSarda : #Macerata - Muore durante la #rapina di #Natale nella sua abitazione -