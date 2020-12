Lutto nella musica | se ne va un genio “Un’anima affettuosa | generosa e sincera”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Purtroppo è morto il rapper statunitense John “Ecstasy” Fletcher, fondatore del primo gruppo hip-hop della scena newyorkese Whodini, che ha utilizzato influenze electro-funk e R&B ottenendo grande successo negli anni ’80, è morto all’età di 56 anni. La causa della morte, avvenuta mercoledì scorso, non è stata resa nota, così come il luogo del decesso. La sua famiglia ha usato queste parole per descriverlo: “Gli antenati africani e nativi americani si sono riuniti e hanno scelto questo giorno, durante il solstizio d’inverno, il 23 dicembre 2020, per richiamare”. A dirlo la figlia di Fletcher, Jonnelle in un comunicato. Fletcher era nato a Brooklyn ed è stato uno dei primi artisti hip-hop cresciuti nelle strade a conquistare il successo.Come molti ricorderanno creò il ...