Luis Fernandez su esonero Tuchel | “Pensavo che stesse andando nella direzione giusta | a Parigi ha vinto titoli su titoli”

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Uninaspettato quello di Thomasal PSG, anche secondo l’ex allenatore deinicome riportato da franceinfo:“Personalmente non me l’aspettavo. Avevo l’impressione che, con questa difficile qualificazione alle fasi finali della Champions. Davvero, non mi aspettavo il suohasu, soprattutto nel suo secondo anno”. Foto: sports finding L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il PSG esonera Tuchel, l'ex tecnico Luis Fernandez: 'Inaspettato, a Parigi ha vinto titoli su titoli'

Sono ovviamente tante, in queste ore, le reazioni all'esonero di Thomas Tuchel nell'ambiente Paris Saint-Germain. Un addio inaspettato, per esempio, secondo l'ex allenatore dei parigini Luis Fernandez ...