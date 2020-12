L’Oroscopo del 2021 di Velvet | i segni più fortunati e sfortunati del nuovo anno

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 25 dicembre 2020) ARIETE ???? Cari amici Ariete, ilsarà per voi unimportante. Giove e Saturno vi prenderper mano accompagnandovi in una crescita lenta, ponderata ma rivoluzionaria. I grandi successi si registrersoprattutto in ambito professionale, dove è prevista un’evoluzione economica ed alcuni riconoscimenti che aspettavate da tempo. Il punto più forte? La grinta. … L'articolo proviene daGossip.