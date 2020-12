Lo spirito del Natale | trama e trailer del film in onda venerdì 25 dicembre su La5

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Lodel, ilin25alle 21:10 su La5.del252020, su La5 andrà inil“Lodel“, diretto da Jack Angelo con Sammi Hanratty e Nicollette Sheridan nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su La5. Il(The Christmas Spirit in inglese) non è mai uscito nei cinema del mondo, essendo uncreato direttamente per la televisione americana (per Hallmark Channel), dove è andato innel 2013. Ecco unin ...