Livorno | campione di motocross morto da solo nel bosco | addio Massimo Storai

A Livorno si è consumata la tragica storia di Massimo Storai, 65 anni, morto mentre faceva un giro sulla sua moto da enduro nei boschi. Si chiamava Massimo Storai il 65enne morto tragicamente mente ...

