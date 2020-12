L’immagine di Maradona sulle confezioni di cocaina: il sequestro (FOTO) (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn cittadino tedesco di 72 anni è stato arrestato mercoledì all’aeroporto di Istanbul dopo che la polizia ha scoperto 2,6 chili di cocaina nascosti nella sua valigia in 12 illustrazioni di ritratti di Diego Armando Maradona. L’uomo, arrivato in Turchia con un volo dalla Colombia, è stato arrestato e le autorità turche hanno aperto un’indagine sull’incidente, riporta l’agenzia di stampa ufficiale Anadolu. Il bagaglio del tedesco ha sollevato sospetti all’esame a raggi X rilevando una “densità insolita” nei FOTOgrammi delle illustrazioni. Quando gli agenti hanno rimosso il retro dei dipinti, hanno trovato piatti di cocaina, del valore di circa due milioni di lire turche, l’equivalente di circa 215.000 euro. Tra le immagini in cui erano nascoste le confezioni di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn cittadino tedesco di 72 anni è stato arrestato mercoledì all’aeroporto di Istanbul dopo che la polizia ha scoperto 2,6 chili dinascosti nella sua valigia in 12 illustrazioni di ritratti di Diego Armando. L’uomo, arrivato in Turchia con un volo dalla Colombia, è stato arrestato e le autorità turche hanno aperto un’indagine sull’incidente, riporta l’agenzia di stampa ufficiale Anadolu. Il bagaglio del tedesco ha sollevato sospetti all’esame a raggi X rilevando una “densità insolita” neigrammi delle illustrazioni. Quando gli agenti hanno rimosso il retro dei dipinti, hanno trovato piatti di, del valore di circa due milioni di lire turche, l’equivalente di circa 215.000 euro. Tra le immagini in cui erano nascoste ledi ...

