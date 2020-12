L’Eredità | Massimo Cannoletta da concorrente a personaggio | perché ha abbandonato?

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Protagonista deper circa due mesi,ha conquistato il pubblico fedele del format per la sua trasparenza e sincerità, ma soprattutto per la lealtà dimostrata nel corso della sua permanenza al quiz di Flavio Insinna.non si aspettava di arrivare fino a questo punto, ma soprattutto non credeva di poter vincere tanto, eppure ha battuto tutti i record del programma divenendo un volto amico dei telespettatori.si è anche distinto per la sua lealtà verso gli altri concorrenti, in una delle tante puntata ha scelto di non rispondere per dare l’opportunità ad un suo competitor di partecipare alla ghigliottina. Un gesto apprezzato dal pubblico ma anche dagli autori del programma che gli hanno riconosciuto un comportamento altruista e ...