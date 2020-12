Le veline, per Natale fanno qualcosa di memorabile: “Mai successo” -VIDEO (Di venerdì 25 dicembre 2020) Le veline ieri sera a Striscia la notizia hanno stupito tutti facendo una cosa mai fatta prima, hanno cantato durante lo stacchetto di Natale Le veline di Striscia la notizia ieri sera… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 dicembre 2020) Leieri sera a Striscia la notizia hanno stupito tutti facendo una cosa mai fatta prima, hanno cantato durante lo stacchetto diLedi Striscia la notizia ieri sera… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

ZZiliani : Sempre in tantissimi a non voler più sentire le veline di stato. Nel giorno dopo il diluvio (leggi: #JuveNapoli che… - alberto_buson : Il testo originale è di 2000 pagine ma già da questa sera l’ingegneria del consenso produrrà le prime veline e meme… - Mamoziocag8 : @duppli @FZiu97 @massimozampini @Sgrosalv80 @stendhal771 @realvarriale Ma già il fatto che tu dici di essere giorna… - Sonia15846119 : @GustavoMichele6 @CittadinaJ Ci saranno anche da noi le Merkel!(Nn parlo delle veline di FI,o della Meloni,per cari… - Vincentr2s : RT @ZZiliani: Sempre in tantissimi a non voler più sentire le veline di stato. Nel giorno dopo il diluvio (leggi: #JuveNapoli che si recupe… -

Ultime Notizie dalla rete : veline per Le veline, per Natale fanno qualcosa di memorabile: “Mai successo” -VIDEO BlogLive.it Le veline, per Natale fanno qualcosa di memorabile: “Mai successo” -VIDEO

Nella didascalia ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere che le veline quest’anno hanno raggiunto un altro importante traguardo, quello di cantare per lo stacchetto di Natale. Ai suoi seguaci ha poi ...

Marina Graziani, dov’è finita l’ex velina di Striscia la Notizia? Eccola oggi, sempre bellissima

Vi ricordate i suoi famosi balletti sul bancone di Striscia la Notizia? Ecco Marina Graziani oggi, sempre stupenda dopo tutti questi anni.

Nella didascalia ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere che le veline quest’anno hanno raggiunto un altro importante traguardo, quello di cantare per lo stacchetto di Natale. Ai suoi seguaci ha poi ...Vi ricordate i suoi famosi balletti sul bancone di Striscia la Notizia? Ecco Marina Graziani oggi, sempre stupenda dopo tutti questi anni.