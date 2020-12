Le strane tradizioni di Natale della regina Elisabetta: gli ospiti devono ingrassare - (Di venerdì 25 dicembre 2020) Francesca Rossi Come trascorrerà il prossimo Natale la regina Elisabetta? Uno sguardo alle tradizioni della royal family dedicate alla Festa più importante dell’anno Quest’anno il Natale della royal family e della regina Elisabetta sarà diverso, alcune tradizioni verranno annullate o modificate, ma l’essenza delle Festività non è messa in discussione. La regina Elisabetta ha cercato con tutte le sue forze di salvaguardare le abitudini natalizie che le sono più care. Diamo uno sguardo a queste tradizioni senza dimenticare la realtà di questo momento storico ma, nello stesso tempo, immaginando un futuro di normalità non più così lontano ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Francesca Rossi Come trascorrerà il prossimola? Uno sguardo alleroyal family dedicate alla Festa più importante dell’anno Quest’anno ilroyal family esarà diverso, alcuneverranno annullate o modificate, ma l’essenza delle Festività non è messa in discussione. Laha cercato con tutte le sue forze di salvaguardare le abitudini natalizie che le sono più care. Diamo uno sguardo a questesenza dimenticare la realtà di questo momento storico ma, nello stesso tempo, immaginando un futuro di normalità non più così lontano ...

C’è, infine, una tradizione strana: tutti i commensali si pesano prima e dopo il pasto su una bilancia appartenuta a Edoardo VII. Questo re, infatti, voleva assicurarsi che i suoi ospiti avessero ...

Paola Ducci Il teatro è vivo e non si ferma nemmeno durante le feste. Così, nell’anno in cui la pandemia obbliga tutti a ripensare la tradizione delle festività invernali, Emilia Romagna Teatro, in co ...

