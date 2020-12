Le prime regate di America’s Cup spettacolo pazzesco (Di venerdì 25 dicembre 2020) In Nuova Zelanda, questi giorni si sono svolte le prime regate “amichevoli” di Coppa America. Quattro equipaggi in campo, si sono dati battaglia Defender compreso. Era presente il Presidente della Federvela Francesco Ettore che ha dichiarato di aver assistito su un grande spettacolo. “abbiamo visto uno spettacolo pazzesco, sono convinto che ci divertiremo molto nei prossimi mesi”. Le prime regate indicano qualcosa? Aggiunge Ettorre all’Adnkronos: “Le barche sono state fatte proprio per quello, per dare spettacolo e ci sono riuscite in pieno. Magari bisognerà ritoccare un po’ il regolamento, per alzare il limite minimo di vento per dare il via alla regata. Abbiamo visto il ritorno del match race, le partenze di bolina, insomma ciò che con i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020) In Nuova Zelanda, questi giorni si sono svolte le“amichevoli” di Coppa America. Quattro equipaggi in campo, si sono dati battaglia Defender compreso. Era presente il Presidente della Federvela Francesco Ettore che ha dichiarato di aver assistito su un grande. “abbiamo visto uno, sono convinto che ci divertiremo molto nei prossimi mesi”. Leindicano qualcosa? Aggiunge Ettorre all’Adnkronos: “Le barche sono state fatte proprio per quello, per daree ci sono riuscite in pieno. Magari bisognerà ritoccare un po’ il regolamento, per alzare il limite minimo di vento per dare il via alla regata. Abbiamo visto il ritorno del match race, le partenze di bolina, insomma ciò che con i ...

sowmyasofia : Le prime regate di America’s Cup spettacolo pazzesco - TV7Benevento : 'Le prime regate di America's Cup spettacolo pazzesco, ci divertiremo per mesi'... - infoitsport : America's Cup World Series VIDEO: rivivi le prime due regate di Luna Rossa - FrancescoAltini : RT @RaiSport: ?? Al via le prime regate a bordo degli #AC75 Cinque campi di regata nel golfo di #Hauraki in #NuovaZelanda ?? -