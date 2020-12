Le notizie del giorno, esonerato Tuchel. Le confessioni di Ibrahimovic e le foto sexy di Marika Fruscio (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Lo Spartak Mosca ha provato a strappare l’allenatore De Zerbi al Sassuolo. I russi avrebbero offerto un ricco contratto da 3 milioni di euro, l’allenatore ha però rispedito la proposta al mittente. Lo Spartak aveva anche parlato con il club neroverde per valutare i margini di una possibile trattativa, è stato proposto anche un ricco indennizzo nei confronti del Sassuolo ma anche in questo caso la risposta è stata negativa. De Zerbi ha rifiutato senza nemmeno pensarci, l’intenzione è quella di togliersi tante soddisfazioni con il Sassuolo, in attesa di un’offerta conveniente dalla Serie A. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Le notizie del giorno, esonerato Tuchel Photo by David Ramos/Getty ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tutte ledelche riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Lo Spartak Mosca ha provato a strappare l’allenatore De Zerbi al Sassuolo. I russi avrebbero offerto un ricco contratto da 3 milioni di euro, l’allenatore ha però rispedito la proposta al mittente. Lo Spartak aveva anche parlato con il club neroverde per valutare i margini di una possibile trattativa, è stato proposto anche un ricco indennizzo nei confronti del Sassuolo ma anche in questo caso la risposta è stata negativa. De Zerbi ha rifiutato senza nemmeno pensarci, l’intenzione è quella di togliersi tante soddisfazioni con il Sassuolo, in attesa di un’offerta conveniente dalla Serie A. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). LedelPhoto by David Ramos/Getty ...

Agenzia_Ansa : Neonato strappa la mascherina all'ostetrica, da Sassari la foto simbolo del Natale #ANSA - Viminale : Auguri del ministro #Lamorgese alle donne e agli uomini dell'amministrazione civile dell'Interno, della… - Agenzia_Ansa : #Covid, in negozi di #Roma cartello 'Basta' contro le chiusure. Protesta in tutta #Italia per misure del governo… - mafaldina61 : RT @LupodiBrughiera: A maggio il virus era già mutato 7.000 volte. Cos'è tutta questa ansia, adesso? ?? #SARSCOV2 #mutazionevirus #isteriac… - zaraslipsy : ?? ricevo ottime notizie prima della fine del 2020 ?? -