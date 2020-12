L’appello di Papa Francesco a Stati e imprese: “Vaccini per tutti e al primo posto i più bisognosi. Tutti dobbiamo chiamarci fratelli” (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Chiedo a Tutti: ai responsabili degli Stati, alle imprese, agli organismi internazionali, di promuovere la cooperazione e non la concorrenza, e di cercare una soluzione per Tutti: Vaccini per Tutti, specialmente per i piu? vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni del pianeta. Al primo posto, i piu? vulnerabili e bisognosi!”. È L’appello che Papa Francesco ha rivolto prima della benedizione Urbi et Orbi di Natale. “Oggi, – ha affermato Bergoglio – in questo tempo di oscurita? e incertezze per la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come le scoperte dei Vaccini. Ma perche? queste luci possano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Chiedo a: ai responsabili degli, alle, agli organismi internazionali, di promuovere la cooperazione e non la concorrenza, e di cercare una soluzione perper, specialmente per i piu? vulnerabili edi tutte le regioni del pianeta. Al, i piu? vulnerabili e!”. Ècheha rivolto prima della benedizione Urbi et Orbi di Natale. “Oggi, – ha affermato Bergoglio – in questo tempo di oscurita? e incertezze per la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come le scoperte dei. Ma perche? queste luci possano ...

