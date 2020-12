L' anno dell’umarell collettivo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Sia per tutti un buon Natale, ma i miei auguri preminenti voggi a due amici, Maurizio Crippa e Giovanni Orsina. Maurizio Crippa ha scritto l’altro giorno sul Foglio un articolo che compendia il 2020 o forse gli ultimi due secoli, e in poche righe delimita il pozzo in cui ci siamo calati, noi formiche di una società vittimaria ed emozionale (come diagnostica l’Express, spiega Crippa, in un’intervista a Emmanuel Macron). Ricorda la Cultura del piagnisteo di Robert Hughes, un libro del 1994 e già un classico, la costante pretesa di un risarcimento delle sventure o, in tempi meno tempestosi di questo, dell’infelicità, la nascita del reality del commento permanente. Ovvero, c’è sempre qualcosa da ridire. E nemmeno la critica, piuttosto il processo, sommario e popolare, al governo, all’opposizione, alla scienza, alla tv, ai giornali, agli industriali, alla ...