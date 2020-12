L’Albero di Natale più grande del mondo: alto più di 750 metri e illuminato da oltre 500 luci [FOTO] (Di venerdì 25 dicembre 2020) Detiene da anni il record come Albero di Natale più grande del mondo; la sua accensione è attesa ormai da tutti come un evento ricco di entusiasmo e rende fiera l’Italia per il Guinness World Record che la città di Gubbio detiene dal 1991. Anche in quest’anno 2020 nel quale le feste natalizie, a causa … L'articolo L’Albero di Natale più grande del mondo: alto più di 750 metri e illuminato da oltre 500 luci FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 dicembre 2020) Detiene da anni il record come Albero dipiùdel; la sua accensione è attesa ormai da tutti come un evento ricco di entusiasmo e rende fiera l’Italia per il Guinness World Record che la città di Gubbio detiene dal 1991. Anche in quest’anno 2020 nel quale le feste natalizie, a causa … L'articolodipiùdelpiù di 750da500proviene da Velvet Gossip.

