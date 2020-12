La vera storia di Babbo Natale

Leggi su wired

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ladomanda non è seè esistito, ma quando. Reale per i bambini e leggendario per gli adulti, il vecchietto oversize che distribuisce doni ai piccoli nella notte diè l’unico personaggio, che, a pensarci bene, ci accomuna, perché siamo stati tutti bambini. Ma dietro uno dei più riusciti esempi di personaggio immaginario, c’era una persona in carne e ossa. Eppure non è necessario andare in Lapponia per ricostruire le sue origini: basta recarsi nella mediterranea Myra. Nel IV secolo d.C., nella città della Turchia, c’era un vescovo di nome Nicola: la sua fama di uomo santo era così diffusa che, cinque secoli dopo, circolavano biografie miracolose su di lui, come quelle scritte da Michele Archimandrita e di Metodio. Cos’ha in comune san Nicola con Santa Claus? A parte il nome, per ora solo la ...