La Spezia: due vigili del fuoco feriti, al lavoro anche per Natale (Di venerdì 25 dicembre 2020) L'incendio è scoppiato questa mattina all'ultimo piano di una palazzina della scalinata Quintino Sella. Due vigili del fuoco sono rimasti feriti e sono al pronto soccorso. Evacuate alcune famiglie.

