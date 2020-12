La rapina dell' orrore a Natale | legato in bagno La reazione choc della moglie

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Laè avvenuta la seraa Vigilia di, nel Maceratese. La vittima, un'anziana di 78 anni, è morta a seguito di un malore Unain villa finita in tragedia a Montecassino, in provincia di Macerata, la seraa Vigilia di. A farne le spese un'anziana78enne morta per un malore, si presume, dopo aver sorpreso il ladro. Sottoanche il marito e la figliaa vittima che sono stati legati e chiusi indal bandito. LaI fatti risalgono alle ore 20 di giovedì 24 dicembre a Montecassino, piccola cittadina in provincia di Macerata. Un bandito - o forse due, la vicenda è ancora da accertare - si è intrufolato in una villetta di ...