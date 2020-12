"La nuova normalità, come ci hanno ridotti". Meluzzi, un terrificante video dal centro commerciale: siamo finiti? | Guarda (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un video inquietante, rilanciato da Alessandro Meluzzi su Twitter. Un video della "nuova normalità", almeno così viene definita, al tempo del coronavirus. Nelle immagini si vedono delle persone coperte da una tuta bianca e con una maschera, altrettanto bianca, posata sul volto. Tutti uguali, la più totale perdita di individualità. Queste persone camminano come degli zombie, rigorosamente distanziati, all'interno di quello che pare essere un centro commerciale in cui tutti i negozi sono chiusi. Un video che Meluzzi rilancia per condividere la sua tesi, ossia che il coronavirus sia una sorta di strumento per renderci una società di zombie, quella che viene rappresentata in modo plasticamente drammatico, e inquietante, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Uninquietante, rilanciato da Alessandrosu Twitter. Undella "", almeno così viene definita, al tempo del coronavirus. Nelle immagini si vedono delle persone coperte da una tuta bianca e con una maschera, altrettanto bianca, posata sul volto. Tutti uguali, la più totale perdita di individualità. Queste persone camminanodegli zombie, rigorosamente distanziati, all'interno di quello che pare essere unin cui tutti i negozi sono chiusi. Uncherilancia per condividere la sua tesi, ossia che il coronavirus sia una sorta di strumento per renderci una società di zombie, quella che viene rappresentata in modo plasticamente drammatico, e inquietante, ...

NicolaPorro : Tocca a noi tenera accesa la fiammella del dissenso: lo Stato non ha diritto, nemmeno nel nome della profilassi, di… - Enrico6969 : RT @Libero_official: Le inquietanti immagini rilanciate da #Meluzzi, degli zombie in un centro commerciale vuoto: 'Ecco la nuova normalità… - SimoPagliarini_ : RT @Libero_official: Le inquietanti immagini rilanciate da #Meluzzi, degli zombie in un centro commerciale vuoto: 'Ecco la nuova normalità… - Libero_official : Le inquietanti immagini rilanciate da #Meluzzi, degli zombie in un centro commerciale vuoto: 'Ecco la nuova normali… - MarkuRedo : RT @d_essere: LA NUOVA NORMALITÀ -

Ultime Notizie dalla rete : nuova normalità I regali di Natale più utili per la nuova «smart life»: dai Pc agli smartphone, fino a bici elettriche e Tv Corriere della Sera