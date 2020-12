La nonna mente per coprirlo, ma i carabinieri lo scoprono lo stesso: arrestato 30enne (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, 24 dicembre durante la Vigilia di Natale, a Cisterna di Latina (LT), i carabinieri della locale Stazione, in esecuzione all’ ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto P.A. 30 enne del luogo. L’uomo era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Accusato di maltrattamenti in famiglia, la nonna ha tentato invano di coprirlo, ma a seguito di attività di indagini, riscontravano come le dichiarazioni fatte dalla donna attestanti la volontà di accoglienza presso il citato domicilio, non fossero attendibili. Dopo le formalità di rito il prevenuto è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Latina, come disposto dall’A.G. inquirente. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, 24 dicembre durante la Vigilia di Natale, a Cisterna di Latina (LT), idella locale Stazione, in esecuzione all’ ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto P.A. 30 enne del luogo. L’uomo era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Accusato di maltrattamenti in famiglia, laha tentato invano di, ma a seguito di attività di indagini, riscontravano come le dichiarazioni fatte dalla donna attestanti la volontà di accoglienza presso il citato domicilio, non fossero attendibili. Dopo le formalità di rito il prevenuto è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Latina, come disposto dall’A.G. inquirente. su Il Corriere della Città.

La nonna mente per coprirlo, ma i carabinieri lo scoprono lo stesso: arrestato 30enne

