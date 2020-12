La drammatica testimonianza di Iacolo Melo: 'L'inferno è sceso qui e ho paura di morire' (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una testimonianza drammatica da parte di Iacopo Melo, il consigliere regionale del Pd disabilke che è risultato positivo al Covid. Sono le due di notte e l'inferno sembra sceso qui, al reparto 5A3 del ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unada parte di Iacopo, il consigliere regionale del Pd disabilke che è risultato positivo al Covid. Sono le due di notte e l'sembraqui, al reparto 5A3 del ...

corrado59 : La drammatica testimonianza di Iacolo Melo: 'L'inferno è sceso qui e ho paura di morire' - globalistIT : Il consigliere regionale del #Pd in #Toscana racconta quello che accade nell'ospedale di #Empoli dove è ricoverato… - Rossana86448038 : RT @nonelarena: #nonelarena Ex Ilva di #Taranto, la drammatica testimonianza dei genitori di Vincenzo: 'Abbiamo promesso a mio figlio di an… - CINZIA_DEFENDI : RT @La7tv: #nonelarena Ex Ilva di #Taranto, la drammatica testimonianza dei genitori di Vincenzo: 'Abbiamo promesso a mio figlio di andare… - nonelarena : #nonelarena Ex Ilva di #Taranto, la drammatica testimonianza dei genitori di Vincenzo: 'Abbiamo promesso a mio figl… -

Ultime Notizie dalla rete : drammatica testimonianza La drammatica testimonianza di Iacolo Melo: "L'inferno è sceso qui e ho paura di morire" Globalist.it La drammatica testimonianza di Iacolo Melo: "L'inferno è sceso qui e ho paura di morire"

Il consigliere regionale del Pd è ricoverato nell'ospedale di Empoli dopo aver preso il Covid: "I malati, ridotti a numeri e grafici nei servizi dei tg, ora tornano ad avere una loro identità, una vit ...

Livatino, il magistrato “scortato” dalla fede

«Ci sono stati i funerali, a cui partecipai, e quel giorno i magistrati presenti hanno avuto una forte reazione di fronte all’immagine dei politici che ...

Il consigliere regionale del Pd è ricoverato nell'ospedale di Empoli dopo aver preso il Covid: "I malati, ridotti a numeri e grafici nei servizi dei tg, ora tornano ad avere una loro identità, una vit ...«Ci sono stati i funerali, a cui partecipai, e quel giorno i magistrati presenti hanno avuto una forte reazione di fronte all’immagine dei politici che ...