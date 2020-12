La compagna e la figlia di 6 mesi con lui, la vigilia di Natale: Andrea ha un malore (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tragedia la vigilia di Natale: muore improvvisamente un giovane cuoco rientrato da poco da Londra. Una comunità sconvolta. Andre De FeliceUna bambina di 6 mesi e una compagna sono rimaste sole. Andrea è morto sotto i loro occhi, per un malore improvviso e inaspettato. Aveva solo 30 anni, era un cuoco che da poco aveva fatto ritorno da Londra dove aveva lavorato a lungo con grande successo. Era un bravo ragazzo, lavoratore e premuroso con la famiglia: lascia un vuoto enorme in chi lo aveva conosciuto. Andrea De Felice era originario di Pordenone, la tragedia si è consumata la vigilia di Natale a Cordenons. Il giovane si è sentito male improvvisamente, ora i medici cercheranno di stabilire di cosa sia morto e se aveva ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tragedia ladi: muore improvvisamente un giovane cuoco rientrato da poco da Londra. Una comunità sconvolta. Andre De FeliceUna bambina di 6e unasono rimaste sole.è morto sotto i loro occhi, per unimprovviso e inaspettato. Aveva solo 30 anni, era un cuoco che da poco aveva fatto ritorno da Londra dove aveva lavorato a lungo con grande successo. Era un bravo ragazzo, lavoratore e premuroso con la famiglia: lascia un vuoto enorme in chi lo aveva conosciuto.De Felice era originario di Pordenone, la tragedia si è consumata ladia Cordenons. Il giovane si è sentito male improvvisamente, ora i medici cercheranno di stabilire di cosa sia morto e se aveva ...

RonnieMinds : @andreabassoon Mia figlia si è sposata con la sua compagna,bellissimo matrimonio festoso ed allegro, con parenti ed… - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Cuoco di 30 anni morto per malore improvviso a Natale, era da poco tornato da Londra: lascia la compagna e la figlia d… - mattinodinapoli : Cuoco di 30 anni morto per malore improvviso a Natale, era da poco tornato da Londra: lascia la compagna e la figli… - watashiohozon : La figlia della compagna di babbo?? - faustagf : Videochiamata natalizia: figlio1 imbacuccato per vie di Amsterdam con bambino di compagna a fianco, figlio2 appena… -

Ultime Notizie dalla rete : compagna figlia Uccise la moglie e ferì la figlia nel Torinese, condannato a trent'anni: "La gelosia è un'aggravante" La Repubblica Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: MAJA (nuova protagonista) nasconderà un terribile segreto!

Ogni protagonista di Tempesta d’amore è stata diversa dalle precedenti, ma una caratteristica comune non è mai venuta meno: l’onestà. Per quindici anni le eroine della soap sono state infatti simbolo ...

Cuoco di 30 anni morto per malore improvviso a Natale, era da poco tornato da Londra: lascia la compagna e la figlia di 6 mesi

PORDENONE - Tragedia nella notte di Natale a Cordenons. A soli 30 anni è morto il cuoco Andrea De Felice, originario di Pordenone. E' stato stroncato da un malore nella sua abitazione.

Ogni protagonista di Tempesta d’amore è stata diversa dalle precedenti, ma una caratteristica comune non è mai venuta meno: l’onestà. Per quindici anni le eroine della soap sono state infatti simbolo ...PORDENONE - Tragedia nella notte di Natale a Cordenons. A soli 30 anni è morto il cuoco Andrea De Felice, originario di Pordenone. E' stato stroncato da un malore nella sua abitazione.