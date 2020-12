La casa non è più dolce: senza pubblico mai così tante vittorie in trasferta (Di venerdì 25 dicembre 2020) Per milioni di italiani ogni domenica non è più domenica. Il coronavirus ha influenzato le vite di tutti a partire da quel maledetto marzo 2020 e di conseguenza anche il tifoso si è visto privare del piacere di andare allo stadio. Per la verità, la prima rinuncia è stata quella di poter seguire le partite tout-court, visto che per tre mesi abbondanti non si è più giocato. Poi, porte vuote fino a fine stagione, quindi la piccola deroga d’autunno con i famosi 1000 di reminiscenza garibaldina, prima della nuova decisione del Governo di richiudere ogni impianto e di tornare alla tristezza degli spalti vuoti. Gli abbonamenti alle pay tv non sono aumentati – anzi, tutt’altro – e così facendo due più due è facile pensare che questa pandemia abbia fatto un po’ disamorare il pubblico del pallone. Tra i molteplici cambiamenti di questo calcio 2.0, c’è dunque il ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) Per milioni di italiani ogni domenica non è più domenica. Il coronavirus ha influenzato le vite di tutti a partire da quel maledetto marzo 2020 e di conseguenza anche il tifoso si è visto privare del piacere di andare allo stadio. Per la verità, la prima rinuncia è stata quella di poter seguire le partite tout-court, visto che per tre mesi abbondanti non si è più giocato. Poi, porte vuote fino a fine stagione, quindi la piccola deroga d’autunno con i famosi 1000 di reminiscenza garibaldina, prima della nuova decisione del Governo di richiudere ogni impianto e di tornare alla tristezza degli spalti vuoti. Gli abbonamenti alle pay tv non sono aumentati – anzi, tutt’altro – efacendo due più due è facile pensare che questa pandemia abbia fatto un po’ disamorare ildel pallone. Tra i molteplici cambiamenti di questo calcio 2.0, c’è dunque il ...

CottarelliCPI : Ieri la ministra Dadone è stata criticata dai sindacati per aver detto: ”se i dipendenti pubblici non producono a c… - Pontifex_it : Nascendo nella carne, il Figlio di Dio ha consacrato l’amore familiare. Il mio pensiero va in questo momento alle f… - FratellidItalia : Bloccano le attività e chiudono gli italiani in casa per le feste, ma continuano a tenere ben spalancati i porti al… - natipresimale : Mia nonna ha passato venti minuti a dire che secondo lei io sposerò un dottore e curerò i nostri figli facendo la b… - ALaudadio : @Marco_dreams Ah ah ah, Marco! Sicuro che all'Epifania non verrà a festeggiare a casa tua con tutto il parentado??? -

Ultime Notizie dalla rete : casa non Restrizioni anti-Covid, la Tari si paga anche sulla seconda casa non raggiungibile Il Sole 24 ORE Incendio a La Spezia, fiamme in casa per un cortocircuito alle luci dell'albero di Natale: feriti due vigili del fuoco

Grosso incendio in Centro a La Spezia. Probabilmente a causa di un cortocircuito all'impianto di illuminazione di una albero di Natale le fiamme si sono sprigionate in un appartamento di ...

Sassuolo, colpo in casa Samp È un Natale da Champions

Traoré, Caputo e Berardi illuminano la notte di Marassi Scavalcate Juve e Napoli. Vittoria dedicata a Magnanelli ...

Grosso incendio in Centro a La Spezia. Probabilmente a causa di un cortocircuito all'impianto di illuminazione di una albero di Natale le fiamme si sono sprigionate in un appartamento di ...Traoré, Caputo e Berardi illuminano la notte di Marassi Scavalcate Juve e Napoli. Vittoria dedicata a Magnanelli ...