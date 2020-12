La capriola di Verona. Saviano da "esempio" a "seminatore d'odio"

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Era l?11 dicembre 2008 quando il comune di- con Flavio Tosi sindaco - conferiva, quasi all’unanimità, la cittadinanza onoraria a Roberto. Nella delibera si sottolineava la volontà, da parte dei rappresentanti della città veneta, di “rendere omaggio” a “un uomo coraggioso” diventato un simbolo della lotta camorra e “undi forte impegno civile” contro la “piaga della criminalità organizzata”. Dal 23 dicembre, però, questo riconoscimento lo scrittore campano non ce l’ha più. A ridosso delle festività natalizie, in una città - e in una regione - che sta affrontano più di altre le difficoltà dovute alla diffusione del Covid, il consiglio comunale di- con una maggioranza di centrodestra ora come allora - ha investito più di un’ora del suo tempo per discutere della revoca della cittadinanza ...