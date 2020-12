La Brexit insegna: uscire dall’Ue è possibile (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic – Il Natale porta in dote la Brexit ai cittadini di sua maestà. Sono serviti quasi quattro anni di trattative, ma alla fine Londra è riuscita a raggiungere l’accordo con il quale, dopo quasi mezzo secolo di permanenza nel consesso comunitario, la Gran Bretagna regola ordinatamente l’uscita dall’Unione Europa. Il recesso formale era già avvenuto lo scorso 20 gennaio. Quattro anni per la Brexit Il 23 giugno del 2016 il 51,80% dei cittadini si esprimeva a favore della Brexit. Il 29 marzo dell’anno successivo il governo invocava ufficialmente l’articolo 50 dei Trattati, che regola per l’appunto le modalità di uscita dall’Ue. Nel frattempo si sono succeduti tre governi e le negoziazioni hanno incontrato non poche difficoltà. Alla fine, però, l’intesa è stata raggiunta. Non un percorso facile, questo va ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic – Il Natale porta in dote laai cittadini di sua maestà. Sono serviti quasi quattro anni di trattative, ma alla fine Londra è riuscita a raggiungere l’accordo con il quale, dopo quasi mezzo secolo di permanenza nel consesso comunitario, la Gran Bretagna regola ordinatamente l’uscita dall’Unione Europa. Il recesso formale era già avvenuto lo scorso 20 gennaio. Quattro anni per laIl 23 giugno del 2016 il 51,80% dei cittadini si esprimeva a favore della. Il 29 marzo dell’anno successivo il governo invocava ufficialmente l’articolo 50 dei Trattati, che regola per l’appunto le modalità di uscita. Nel frattempo si sono succeduti tre governi e le negoziazioni hanno incontrato non poche difficoltà. Alla fine, però, l’intesa è stata raggiunta. Non un percorso facile, questo va ...

