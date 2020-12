La bravata di 5 giovani | violano il coprifuoco per giocare nello stadio del Torino

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Cinque ragazzi disono stati protagonisti di unache è costata una multa salatissima: nel dettaglio hanno pensato di introdursi senza permesso all’interno delloOlimpico ‘Grande’. L’episodio si è verificato in piena emergenza Coronavirus e oltre l’orario del. I ragazzi tra i 23 ed i 24 anni hanno scavalcato e si sono ritrovati sul terreno di gioco dove la squadra di Giampaolo gioca le partite del campionato di Serie A. Immediato l’intervento della vigilanza che ha chiamato i Carabinieri, i ragazzi sono stati subito fermati. Ihanno ammesso di aver fatto una, ma sono stati sanzionati con una multa di 400 euro per violazione dele delle norme anti-Covid. L'articolo CalcioWeb.

bendico06 : RT @carrarofabio69: Succede che a #Treviso durante una pubblica assemblea sulla parità di genere organizzata dal #Pd un gruppo di “giovani”… - Maia1967 : RT @carrarofabio69: Succede che a #Treviso durante una pubblica assemblea sulla parità di genere organizzata dal #Pd un gruppo di “giovani”… - ANTHILIA64 : RT @carrarofabio69: Succede che a #Treviso durante una pubblica assemblea sulla parità di genere organizzata dal #Pd un gruppo di “giovani”… - SoloCristy : RT @carrarofabio69: Succede che a #Treviso durante una pubblica assemblea sulla parità di genere organizzata dal #Pd un gruppo di “giovani”… - GabrieleRiva5 : RT @carrarofabio69: Succede che a #Treviso durante una pubblica assemblea sulla parità di genere organizzata dal #Pd un gruppo di “giovani”… -

Ultime Notizie dalla rete : bravata giovani

I giovani hanno ammesso di aver fatto una bravata, ma sono stati sanzionati con una multa di 400 euro per violazione del coprifuoco e delle norme anti-Covid.Il personale della vigilanza, però, li ha visti ed ha avvertito le forze dell'ordine. Una bravata che è costata non poco ai giovani: multa di 400 euro per violazione di coprifuoco e delle norme anti ...