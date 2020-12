Kluivert ricorda la Roma | Ho giocato di meno e sono rimasto deluso

Ultime Notizie dalla rete : Kluivert ricorda

Quotidiano.net

"La mia vita a Roma è stata ovviamente molto bella", ha ricordato Kluivert, "Lì abitavo a dieci minuti dal mare e potevo andare in barca quando avevo il giorno libero. Il tempo non è come lì, ma la ci ...Sono passati 25 anni dalla sentenza Bosman e molti club, in un momento di crisi, cercano di portare calciatori in rosa spendendo il meno possibile. Anzi, a volte senza sborsare un ...