Juventus, serve fantasia in mezzo al campo: occhi su un trequartista argentino (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gennaio è ormai alle porte e con esso anche l'apertura del calciomercato di riparazione. Ogni formazione si prepara a cercare di apportare un piccolo ritocco alla rosa a disposizione. Tra le squadre più attive potrebbe esserci la Juventus. I bianconeri si stanno trovando in una situazione tanto scomoda quanto inedita nelle ultime stagioni, dovendo rincorrere Milan e Inter in classifica. Uno degli obiettivi è puntellare il centrocampo, trovando un collegamento con il reparto avanzato.caption id="attachment 1068099" align="alignnone" width="1024" Cristiano Ronaldo, Juventus (Getty Images)/captionIDEASecondo quanto riportato da Sportmediaset, una delle idee sarebbe Rodrigo De Paul. Il numero 10 dell'Udinese diventerebbe un regalo gradito da Andrea Pirlo, che potrebbe contare su un giocatore fantasioso e particolarmente duttile, in quanto ...

