Juventus-Napoli | Moggi | “Sentenza che autorizza le squadre a trovare escamotage per non giocare”

"Io non avrei taciuto, con questa Sentenza si autorizzano le squadre a trovare escamotage per non giocare le partite". È questa la posizione dell'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, in merito all'esito dell'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport su Juventus-Napoli. La decisione del Giudice Sportivo sul 3-0 a tavolino e sul punto di penalizzazione per i partenopei è stata annullata e dunque le due squadre dovranno ritrovarsi faccia a faccia in un match rinviato a data da destinarsi. "A me non sarebbe andato bene – ha ribadito Moggi a Radio Bianconera -. E probabilmente è per questo motivo che sono stato fatto fuori, perché dicevo cose che nessuno voleva sentirsi ...

